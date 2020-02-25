https://static.news.ru/photo/40bc618e-57c5-11ea-94a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава столичного комитета по туризму Екатерина Проничева предложила ввести в России практику выдачи медицинских виз. С такой инициативой она вступила в ходе заседания рабочей группы Мосгордумы по развитию туризма.

Проничева отметила, что медицинский туризм динамично развивается. Иностранцы приезжают в Россию за самыми разными медуслугами. В связи с этим есть смысл провести работу для «снижения барьеров».

По словам председателя комитета, частично проблему могут решить электронные визы. Однако 16-дневного срока пребывания в стране, может не хватить для проведения медицинских процедур, поэтому желательно введение таких виз, как самостоятельного направления.

В ответ на инициативу Проничевой депутат Степан Орлов заявил, что рабочая группа может обсудить её на отдельном заседании, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что число иностранцев, приезжающих в Россию на лечение за последние несколько лет выросло впятеро – с 60 до 300 тысяч. Большинство из них составляют граждане стране СНГ.