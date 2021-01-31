В Москве правоохранители применили к задержанному электрошокер

https://static.news.ru/photo/d4306f3a-63bf-11eb-8886-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве в ходе несогласованной протестной акции сотрудники правопорядка применили при задержании электрошокер.

Как сообщается, инцидент произошёл на улице Русаковской. Пострадавший потерял сознание, его унесли с места происшествия, передаёт Telegram-канал «Важные истории».

31 января в России проходят несанкционированные акции в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального, который вернулся в Россию после лечения в Германии.

Как минимум 2119 человек задержали силовики по всей России на акциях в поддержку политика Алексея Навального. Наибольшее число задержанных в Москве, где за три часа с начала акции увели 469 человек (за последние 30 минут это число выросло на 131). На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (211 задержанных), на третьем — Красноярск (194 задержанных).

Ранее NEWS.ru писал, что в Москве участники несогласованной протестной акции попытались выйти к Третьему транспортному кольцу (ТТК).