В Москве внедрят новые стандарты оказания экстренной помощи

https://static.news.ru/photo/64bc9fa6-a812-11eb-942b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве в столице шести скоропомощных корпусов. Работать комплексы будут по новым стандартам, в основу которых будут заложены оперативность, технологии и комфорт, передаёт «Москва 24».

Как сообщил градоначальник, цель проекта — максимально сократить время с момента поступления пациента в больницу до начала оказания ему помощи. В таких корпусах будет всё необходимое для экстренного лечения — приёмное отделение, диагностика, реанимация, лаборатория для проведения анализов по cito, а также несколько разнопрофильных операционных.

Диагностический блок будет укомплектован МРТ, КТ, рентгеном, ангиографом и эндоскопическим оборудованием.

Маршрутизация экстренных пациентов в новых корпусах будет организована по принципу «триаж» (triage) — отбор/сортировка. В зависимости от состояния потоки больных будут разделены на три категории: «красную» (нельзя ждать ни минуты), «жёлтую» (требуется срочная помощь) и «зелёную» (всё более или менее в порядке, угрозы для жизни нет), — отметил Собянин.

Кроме того, будет полностью исключено самостоятельное хождение пациентов по кабинетам и ожидание под дверью. Теперь врач будет сам приходить к больному.

Мэр также отметил, что специально для родственников в корпусах создадут уютные зоны ожидания, а на связи с близкими всегда будут врачи и психологи.

Завершить строительство и открыть новые скоропомощные комплексы в шести городских больницах планируется в 2022–2023 годах.

А в остальных городских стационарах новые стандарты оказания помощи экстренным пациентам внедряются путём модернизации, дооснащения оборудованием и изменений маршрутизации пациентов в существующих приёмных отделениях, — сказал Собянин.

Ранее в Центре спасения рассказали, как правильно вызывать скорую помощь. Для того чтобы скорая приехала к пациенту вовремя, а медики оказали максимально квалифицированную помощь, во время вызова экстренной службы важно сообщить максимально полные и точные данные. Также нужно сообщить, что именно произошло, с кем и где.