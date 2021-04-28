В Москве внедрят новые стандарты оказания экстренной помощи

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве в столице шести скоропомощных корпусов. Работать комплексы будут по новым стандартам, в основу которых будут заложены оперативность, технологии и комфорт, передаёт «Москва 24».
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Диагностический блок будет укомплектован МРТ, КТ, рентгеном, ангиографом и эндоскопическим оборудованием.
Маршрутизация экстренных пациентов в новых корпусах будет организована по принципу «триаж» (triage) — отбор/сортировка. В зависимости от состояния потоки больных будут разделены на три категории: «красную» (нельзя ждать ни минуты), «жёлтую» (требуется срочная помощь) и «зелёную» (всё более или менее в порядке, угрозы для жизни нет), — отметил Собянин.
Кроме того, будет полностью исключено самостоятельное хождение пациентов по кабинетам и ожидание под дверью. Теперь врач будет сам приходить к больному.
Мэр также отметил, что специально для родственников в корпусах создадут уютные зоны ожидания, а на связи с близкими всегда будут врачи и психологи.
Завершить строительство и открыть новые скоропомощные комплексы в шести городских больницах планируется в 2022–2023 годах.
А в остальных городских стационарах новые стандарты оказания помощи экстренным пациентам внедряются путём модернизации, дооснащения оборудованием и изменений маршрутизации пациентов в существующих приёмных отделениях, — сказал Собянин.
Ранее в Центре спасения рассказали, как правильно вызывать скорую помощь. Для того чтобы скорая приехала к пациенту вовремя, а медики оказали максимально квалифицированную помощь, во время вызова экстренной службы важно сообщить максимально полные и точные данные. Также нужно сообщить, что именно произошло, с кем и где.