В Москве появится приложение для отслеживания криминогенной обстановки

Мэрия Москвы потратит 158 млн рублей на разработку системы мониторинга криминогенной обстановки в столице. В частности, планируется создать мобильное приложение «Сводка», отражающее карту происшествий в реальном режиме времени. Эксперты считают, что это поможет силовикам быстрее реагировать на происшествия, пишет «Коммерсант».

Из технического задания проекта следует , что исполнитель должен разработать мобильное приложение «Сводка», с помощью которого органы исполнительной власти смогут получать онлайн-данные об уровне криминогенной обстановки и общественной безопасности. Приложение будет использовать данные «Яндекс.Карт» и 2ГИС, которые позволят отслеживать «инциденты» на карте, а также данные из «Яндекс Wordstat» и аналогичной системы Google Trends.

Как полагает глава департамента информационно-аналитических исследований T.Hunter Игорь Бедеров, приложение может помочь правоохранительным органам быстрее реагировать на инциденты, устранив звено в виде дежурного. При этом власти не смогут использовать персональные данные о запросах конкретных пользователей, так как системы будут выдавать им обезличенную информацию. В то же время на её основе может быть создана система отслеживания определённых типов запросов.

Как отмечает председатель Ассоциации участников рынков данных Иван Бегтин, подобный тип мониторинга уже используется для отслеживания заболевших коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что Ростех разрабатывает специальное программное обеспечение, которое поможет властям предсказывать массовые беспорядки, а также предотвращать их эскалацию, анализируя сообщения в СМИ, данные соцсетей, умных камер и других источников. Если массовые беспорядки уже начались, система будет анализировать число участников митинга, поведение зачинщиков, направление движения толпы, число пострадавших, количество полицейских и росгвардейцев, задействованных в обеспечении порядка, и другие данные. Некоторые эксперты уверены, что для этого системе потребуется длительное обучение.