В Москве появится первый в мире крытый центр для сёрфинга

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Крытый центр для занятий сёрфингом появится в районе Хорошёво-Мнёвники в 2023 году, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Как сообщается, в бассейне размером с пять футбольных полей будут двухметровые волны, песчаный пляж и пальмы.

В 2023 году планируем построить в Хорошёво-Мнёвниках первый в мире крытый центр для занятий сёрфингом, — написал Собянин в социальной сети.

Мэр столицы также добавил, что одновременно в бассейне смогут кататься до 80 человек разного уровня подготовки.

Некоторое время назад Собянин утвердил проект благоустройства Карамышевской набережной в районе Хорошёво-Мнёвники.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин 31 декабря открыл станцию «Электрозаводская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метрополитена. Объект стал 239-м в подземке мегаполиса (без учёта МЦК) и 10-м на БКЛ.

В настоящее время до «Электрозаводской» будут курсировать составы Некрасовской линии. После завершения строительства БКЛ, поезда розовой ветки начнут ходить до «Нижегородской».