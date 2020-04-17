В Москве появится горячая линия по донорству плазмы

С 17 апреля в столице запустят горячую линию по донорству плазмы. Об этом сообщила заместитель главы мэрии Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, на сегодняшний день в городе нет достаточного объёма плазмы, однако каждый день число излечившихся от коронавируса горожан увеличивается на 100-150 человек и уже достигло почти 1,5 тыс.
С сегодняшнего дня в Москве начинает работать горячая линия по донорству плазмы, я прошу всех вас откликнуться и сдать свою донорскую плазму, — говорится в сообщении.
Ракова призвала излечившихся пациентов помочь тем, кто сейчас «находится в больнице»,
Ранее NEWS.ru писал о том, что число инфицированных COVID-19 по всему миру превысило 2 млн человек. Скончались более 126 тысяч пациентов.
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