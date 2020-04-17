В Москве появится горячая линия по донорству плазмы

https://static.news.ru/photo/02f2c11a-8086-11ea-a91a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

С 17 апреля в столице запустят горячую линию по донорству плазмы. Об этом сообщила заместитель главы мэрии Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, на сегодняшний день в городе нет достаточного объёма плазмы, однако каждый день число излечившихся от коронавируса горожан увеличивается на 100-150 человек и уже достигло почти 1,5 тыс.

С сегодняшнего дня в Москве начинает работать горячая линия по донорству плазмы, я прошу всех вас откликнуться и сдать свою донорскую плазму, — говорится в сообщении.

Ракова призвала излечившихся пациентов помочь тем, кто сейчас «находится в больнице», передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что число инфицированных COVID-19 по всему миру превысило 2 млн человек. Скончались более 126 тысяч пациентов.