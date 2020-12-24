В Москве появился сервис по поиску домашних животных

https://static.news.ru/photo/8a7e4368-45d7-11eb-b426-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый в стране городской централизованный сервис для поиска потерявшихся домашних животных запустили на портале mos.ru. Теперь на нём можно опубликовать объявление о найденном питомце, чтобы хозяин смог забрать его.

Сообщение об этом появилось на сайте мэра и правительства Москвы. Согласно ему, ежегодно в столице находят более трёх тысяч пропавших питомцев. Запуск нового сервиса позволит создать единый реестр всех пропавших и найденных домашних животных, передаёт «Москва 24».

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, этот проект призван сделать жизнь москвичей комфортнее и проще во всех сферах. Она отметила, что в столице уже существуют несколько сервисов специально для владельцев домашних животных, а именно — для записи к ветеринару, уведомления о вакцинации и т.д..

Мы понимаем, как страшно потерять любимого питомца на улице и как трудно порой его бывает найти. Чтобы решить эту проблему, мы создали новый инструмент, — заявила вице-мэр.

По словам руководителя департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, пользователи сервиса могут выложить объявление о найденном или пропавшем животном, подробно описав его, указав адрес или отметив геолокацию, а также прикрепив фотографию.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в России могут появиться пляжи для отдыха с домашними животными. Сейчас брать их с собой в такие места отдыха запрещено, исключение сделано только для собак-поводырей.