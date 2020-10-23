В Москве поставят пьесу про якутского шамана, шедшего «изгонять Путина»

https://static.news.ru/photo/b78015a0-152e-11eb-ba00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

История шамана-воина из Якутии Александра Габышева будет перенесена на сцену. Один из столичных театров поставит пьесу про человека, отправившегося пешком в Москву, чтобы «изгнать из Кремля демона».

Путешествие Александра Габышева началось весной 2019 года. В сентябре того же года он был задержан на 202-м километре федеральной трассы М-53 «Байкал». Его доставили обратно в Якутию, однако зимой он возобновил свой поход, конечная цель которого заключалась в том, чтобы «изгнать Путина». Эта акция также не увенчалась успехом, а в мае 2020 Габышева поместили в Якутский республиканский психоневрологический диспансер. Выписали его в июле.

Эта история вызвала живой интерес у кандидата исторических наук, драматурга и антрополога Михаила Башкирова, а также у режиссёра-документалиста Беаты Бубенец. Она рассказала, что вместе с коллегой принимала участие в походе Габышева на участке между Читой и Улан-Удэ, чтобы снять документальный фильм.

Кто такой Габышев? Диссидент, сумасшедший, современный святой, одержимый, или просто странный чудак? Это история не про политику. Это сказка, в которой, на наш взгляд, он живет, и про момент, когда реальность объявляет ей войну, — приводит «Коммерсант» слова Михаила Башкирова, который объяснил, в чём будет заключаться суть постановки.

Отмечается, что авторы смогли добиться поддержки Минкульта и Союза театральных деятелей. Премьера должна состояться в московском «Театр.doc» 30 октября.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Бурятское управление МВД не смогло отстоять свою репутацию в суде. Ведомство инициировало соответствующий иск к местному депутату Баиру Цыренову, но проиграло. Разбирательство касалось высказываний парламентария о жестоком разгоне силовиками акции протеста в сентябре 2019 года после выборов мэра, которые выиграл Игорь Шутенков. Несколько сотен протестующих потребовали переизбрать мэра, а также освободить двух арестованных сторонников Александра Габышева.