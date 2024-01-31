В Москве после первой сессии отчислили сына участника СВО В Москве отчислен студент с самым низким баллом в истории МФТИ

В столице отчислили студента Московского физико-технического института (МФТИ), который поступил в вуз с самым низким баллом в его истории. Дмитрий, поступивший по льготе для детей участников СВО, в своем блоге на YouTube отметил, что ему наконец захотелось пойти на тренировку.

Хотел сегодня в первый раз сходить на тренировку, чтобы бить людей. Мне это нравится. Но мне нравится бить людей, когда они хотят побить меня, и они как бы не против при этом, чтобы я побил их. Это называется спарринги, — пояснил он.

Дмитрий стал студентом университета с самым низким баллом по ЕГЭ в истории образовательного учреждения — по итогам экзаменов он получил 127 баллов. Молодой человек признался, что первые полтора месяца учебы прошли отлично, но после этого он пропустил полторы недели из-за болезни и дальше обучение пошло совсем по другому руслу. Он признался, что нагнать остальных оказалось для него слишком сложным делом, несмотря на все усилия.

Ранее стало известно, что нехватку школьных учителей компенсируют в том числе за счет студентов, которым разрешили вести уроки с четвертого курса. По данным Минпросвещения, сегодня в школах работают более 50 тысяч учащихся вузов.