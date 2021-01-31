В Москве после акции протеста задержали Илью Яшина и Андрея Пивоварова

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Руководитель московского муниципального округа Красносельский Илья Яшин сообщил, что его и исполнительного директора «Открытой России» Андрея Пивоварова задержали за участие в несанкционированной акции в Москве и везут в отделение полиции.

Да, задержали. В отдел Красносельский везут. За участие в несанкционированной акции. Нас задержали на дороге, мы в машине ехали с Андреем Пивоваровым. ДПС заблокировали машину, подъехал ОМОН, подъехали опера. И вот сейчас нас доставляют в отдел полиции, — сказал РИА Новости Яшин.

По его словам, на момент задержания он не находился в месте проведения несогласованной акции.

Во многих городах России 31 января продолжается акция протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, задержанного после возвращения из Германии. В некоторых населённых пунктах проходят жёсткие задержания: в Санкт-Петербурге, например, силовики применяют электрошокеры и газ против активистов.

Силовики задержали на акциях по всей стране как минимум 3329 человек. Наибольшее число задержанных в Москве, где за несколько часов с начала акции увели 933 человека. На втором месте по этому показателю Санкт-Петербург (591 задержанный), на третьем — Красноярск (194 задержанных), писал NEWS.ru.