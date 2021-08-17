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В Москве полиция начала приходить к сторонникам Навального

09:59, 18 августа 2021
В Москве полиция начала приходить к сторонникам Навального Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Московская полиция пришла домой к сторонникам Навального, чьи адреса попали в слитые весной базы данных. Об этом пишет «Подъём».

Уточняется, что сотрудники правоохранительных органов приходили уже к 20 москвичам. Все эти люди были зарегистрированы на сайте «Умного голосования», а также на странице апрельского митинга в поддержку Навального или отправляли пожертвования в Фонд борьбы с коррупцией (признан экстремистской организацией и иноагентом).

Полиция приходила к москвичам и настоятельно просила написать заявление на оппозиционера и его соратников о незаконной передаче персональных данных. Как добавляет Baza, силовики также требуют объяснений о пожертвованиях и о том, как человек попал в базу оппозиционеров. При этом они не рассказывают, откуда у них сведения о сторонниках Навального.

Ранее московский городской суд отклонил жалобу оппозиционера Алексея Навального на решение предыдущей инстанции, которая отказала ему в снятии статуса склонного к побегу.

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