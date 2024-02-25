В Москве полицейские ищут «взятого в заложники» пса Москвичка заявила в полицию о похищении собаки

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В Москве полицейские ищут пропавшего без вести пса, пишет Telegram-канал SHOT. Хозяйка уверена, что любимец находится «в заложниках», а украла его соседка, чтобы играть с собакой неограниченное количество времени.

Косметолог Мария с дочкой снимают квартиру на улице Обручева вместе со знакомой — 37-летней учительницей начальных классов Еленой. Со временем женщина полюбила проводить время с соседским йоркширским терьером по имени Максик. Во время одной из прогулок с Еленой пес убежал, так рассказала сама женщина, однако Мария уверена, что педагог украла животное.

Мария написала заявление в правоохранительные органы, она указала, что Елена держит питомца в заложниках у своих друзей в квартире неподалеку. По словам потерпевшей, причиной кражи Максика стало его невероятное обаяние.

Ранее камера видеонаблюдения запечатлела момент похищения собаки породы шиба-ину из антикафе в центре Санкт-Петербурга. Представитель заведения рассказал изданию, что пса по кличке Франц, который является «маскотом и сотрудником» кафе, украли днем 21 февраля.

Как пояснил работник антикафе, перед похищением Франц сидел возле входа. Вошедший в помещение мужчина присел на корточки перед псом, сказал ему несколько слов и пару раз слегка ударил его по морде. Затем похититель подхватил собаку на руки и выбежал на улицу.