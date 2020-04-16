В Москве почти на 400 сократилось число новых случаев заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/7c52be50-7fbb-11ea-a761-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Москвы 16 апреля почти на 400 сократилось количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа.

За указанные сутки стало известно о 1394 заболевших. В свою очередь, по сведениям на 15 апреля, за последние 24 часа было выявлено 1770 новых случаев заражения коронавирусом.

Об свидетельствуют данные, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф.

На сегодняшний день в мире свыше 2 млн человек заразились коронавирусом, более 137 тысяч заболевших умерли, более 516 тысяч выздоровели.

В России зафиксировано 27 938 случаев инфекции (+3448 за последние сутки), 2304 выздоровели. Умерли 232 человека. В Москве 16 146 (+1370 за последние сутки) заболевших, 1394 выздоровели, 113 умерли.

Как ранее передавалNEWS.ru, в 78 регионах РФ за последние сутки зарегистрировано 3448 новых случаев коронавирусной инфекции. По выздоровлении выписаны 318 пациентов, скончались 34 человека.