В Москве по делу о геноциде заочно арестовали двух командиров ВСУ

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Басманный суд Москвы заочно арестовал двух офицеров Уооруженных сил Украины — командира 53-й механизированной бригады ВСУ Андрея Полякова и командира 2-го десантно-штурмового батальона 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Алексея Махова, по делу о геноциде (статья 357 УК РФ ), сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу инстанции. Отмечается, что ранее эта статья УК в России ни разу ни применялась.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу с момента ареста на территории РФ или экстрадиции в отношении командиров подразделений ВСУ в отношении Махова и Полякова, — говорится в сообщении.

Офицеры ВСУ обвиняются в геноциде и жестоком обращении с российскими военнослужащими, попавшими в плен на Украине.