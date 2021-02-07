В Москве планируют проект социального карпулинга

https://static.news.ru/photo/c271fd3a-5ddf-11eb-a702-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Социальный карпулинг предложили запустить в Москве и Подмосковье. Это совместная перевозка пассажиров на частных автомобилях, курсирующими между остановками общественного транспорта и удалёнными жилыми районами.

Такие данные следуют из стратегии развития транспортной системы региона до 2035 года. «Известия» сообщают , что в настоящее время документ дорабатывается Минтрансом. Утвердить его планируется в первом квартале 2021 года. Представитель министерства подтвердил изданию рассмотрение предложенной стратегии проекта.

В рамках проекта предполагается разработка мобильного приложения, которое поможет пользователям заказать социальную машину и доехать до отдалённых жилых районов от остановок железнодорожного транспорта. Реализация проекта возможна уже к 2025 году.

При этом отмечается. что к сервису сможет подключаться как таксист, так и частный автовладелец, соответствующий установленным требованиям. Государство же может субсидировать перевозку пассажиров до ближайшей остановки магистрального транспорта.

Ранее NEWS.ru писал, что весной 2021 года стоимость обучения в российских автошколах может заметно вырасти, считает автомобильный эксперт Дмитрий Болысов. Из-за подорожания бензина и повышенных требований ГИБДД при сдаче экзамена средний ценник на обучение вождению автомобиля в России может вырасти на 15%, уверен он.