В Москве перекроют улицы из-за подготовки к Дню Победы

https://static.news.ru/photo/bea323c4-704b-11e9-b281-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Ivanov/TV Zvezda/Global Look Press

Вечером во вторник. 27 апреля, для подготовки к празднованию Дня Победы в центре Москвы перекроют Тверскую, Моховую и ещё ряд улиц. Также изменения последуют и в работе наземного общественного транспорта. Об этом сообщает столичный департамент транспорта.

По информации, размещённой в Telegram-канале ведомства, 27 апреля с 21:00 и до окончания мероприятия будут перекрыты улицы в центре Москвы, включая Тверскую, Моховую, Охотный ряд и другие.

Единый транспортный портал столицы сообщает о том, что будут перекрыты улицы Тверская, 1.-я Тверская-Ямская, Оружейный переулок, Моховая, Охотный ряд, Большая Никитская.

Также для движения автотранспорта могут на время перекрыть Тверской бульвар, Страстной бульвар, Большой Путинковский переулок.

Кроме того, будет отсутствовать движение общественного наземного транспорта на 1-й Тверской-Ямской улице и на Тверской улице.

С 19.00 до окончания мероприятия автобусы поедут по следующим маршрутам: № м10 — от Лобненской улицы до метро «Маяковская», № 101 — от дворца спорта «Мегаспорт» до площади Тверской заставы, № 904 — от 4-го микрорайона Митина до площади Тверской заставы.

С 19.20 до окончания мероприятия автобусы № с43 поедут от Силикатного завода до метро «Краснопресненская». А с 19.30 до окончания мероприятия автобусы № м1 поедут на участках: от больницы РЖД до площади Тверской заставы, от ул. Кравченко до к/т «Ударник»

В дальнейшем ограничения в движении ожидаются 29 апреля, 4,7 и 9 мая.