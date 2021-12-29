В Москве перекроют часть дорог в Новый год из-за фейерверков

Движение автотранспорта перекроют в четырёх округах Москвы в новогоднюю ночь для запуска праздничных фейерверков. Ограничения коснутся в основном центральных улиц города, сообщает ТАСС.

С 31 декабря на 1 января будет ограничено движение транспорта на участках улично-дорожной сети: с 23:30 до 00:15 часов — в центральной части города по Кремлевской и Москворецкой набережным, Большому Москворецкому мосту, а также улицам Варварка, Ильинка, Москворецкая и Васильевскому спуску. Кроме того, возможно ограничение в движении транспорта по Раушской и Софийской набережным, — говорится в сообщении.

Также возможны ограничения в ЮЗАО по улице Кадырова, от улицы Адмирала Лазарева до Бунинской аллеи, в Троицком и Новомосковском административных округах — по Проектируемому проезду № 5562 от Проектируемого проезда № 6455 до Валуевского шоссе, улице Физической от Калужского шоссе до улицы Солнечной и улице Центральной от дома 26 до улицы Солнечной.

Кроме того, в Зеленограде перекрытыми будут Озерная аллея от Центрального до Георгиевского проспекта д. 5, стр. 2., Центральный проспект от к. 301а.

Ранее сообщалось, что отсутствие предновогоднего настроения у россиян можно объяснить пандемией коронавируса, из-за которой люди боятся заболеть. Об этом заявила психолог Светлана Костромина. К тому же, добавила она, многие опасаются, что следующий год будет ещё хуже.

По её мнению, отмена массовых мероприятий в любом случае негативно влияет на настроение россиян, даже если они подготовились праздновать Новый год в домашней обстановке. Психолог уточнила, что тревога сейчас является общим эмоциональным фоном во всём мире. Костромина заверила: тревожность формируется из-за ограничений, усталости и других негативных обстоятельств.