В Московской области ожидаются туман и гололёд

https://static.news.ru/photo/8119d7e6-4f1f-11eb-a31e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

В Московской области утром 5 января ожидаются туман и слабый гололёд. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

По её данным, уже в ближайший час ожидается туман с видимостью 200–700 метров. Он сохранится примерно до 10:00.

Согласно прогнозу погоды <...>, в ближайший час с сохранением до 10:00 5 января в Московской области ожидается туман, — говорится в сообщении.

Кроме того, по данным пресс-службы МЧС, ожидается слабый гололёд, передаёт РИА Новости. Аналогичный прогноз на утро 5 января был опубликован и московским главком ведомства.

Накануне, 4 января, вечером на Московскую область обрушился снегопад. В настоящий момент дорожные службы Подмосковья ликвидируют его последствия. Местами выпало примерно 2,5 сантиметра снега. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы областного Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

Ранее NEWS.ru писал о том, что температуры значительно ниже нормы прогнозируются в ближайшие дни в некоторых регионах Урала и Сибири, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.