В Подмосковье ожидают вторую волну заболеваемости коронавирусом осенью

https://static.news.ru/photo/47f1220c-a0ca-11ea-bd67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Власти Московской области ожидают вторую волну заболеваемости от коронавирусной инфекции нового типа осенью 2020 года.

Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Ожидаем вторую волну к сентябрю, поэтому запасаемся средствами (индивидуальной защиты. — NEWS.ru) и на будущие периоды, — сказала она.

По состоянию на четверг, 28 мая, в мире коронавирусом заразились 5 759 370 человек, более 2 502 328 человек вылечились, свыше 359 134 пациентов погибли. В России инфицирован 379 051 человек, 150 993 выздоровевших, 4142 умерших.

Как ранее писал NEWS.ru, в России за весь период пандемии от коронавируса вылечились 150 993 человека. За последние сутки из больниц выписаны 8785 пациентов.