В Москве ожидают полуметровые сугробы

Синоптики из Центра «Фобос» прогнозируют в Москве полуметровые сугробы к середине января, об этом сообщает РИА Новости. Как сообщается, такого количества снега в январе в Москве не было со времён Великой Отечественной войны.

Полуметровые сугробы, которых в середине января не было со времён Битвы за Москву, вырастут в столице к пятнице, — информируют синоптики.

Ранее сообщалось о сильных снегопадах в конце новогодних выходных. С вечера воскресенья, 9 января, до утра понедельника в Москве выпадет до 30% месячной нормы осадков.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что январь в Москве ожидается умеренно холодным и с морозами на Крещение. Зато в феврале температура прогнозируется на три градуса теплее нормы, а в марте в отдельные дни может доходить до плюс четырёх градусов.