https://static.news.ru/photo/5ea33c36-23f4-11ea-ab7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Москва с огоньком Новости Москвы/vk.com

В департаменте СМИ и рекламы Москвы прокомментировали акцию с размещением портретов Сталина на фасадах ряда зданий. Там инициативу назвали незаконной и призвали не связывать её с разновидностью уличного искусства.

Мы все прекрасно понимаем, на что рассчитаны подобные акции — на привлечение внимания: сфотографировал и разместил где-то в интернете. Но устроителям должно быть доподлинно известно, что формат подобного размещения проекций незаконен, поэтому и носят они такой кратковременный характер, — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

В свою очередь лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал акцию с портретами Сталина «общей волей» патриотов.

Изображение Сталина на стенах московских домов появилось в канун 140-летия со дня рождения советского лидера. Снимок с проекцией опубликовал один из Telegram-каналов.

Ранее президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что глава Советского Союза Иосиф Сталин «не запятнал себя» прямыми контактами с фюрером Германии Адольфом Гитлером. Однако с ним встречались лидеры Франции и Великобритании, писал NEWS.ru.