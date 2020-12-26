В Москве отменят дистанционное обучение после улучшения ситуации с COVID

https://static.news.ru/photo/966e5b6c-4817-11eb-8374-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Власти Москвы планируют отменить дистанционное обучение и вернуть школьников в классы после того, как ситуация с пандемией коронавируса заметно улучшится.

Дистанционное образование не может полностью заменить очное. Как только ситуация в Москве стабилизируется или как минимум не будет ухудшаться, мы точно отменим дистанционное образование. У нас не было выбора между дистанционным образованием и очным, у нас был выбор между дистанционным образованием и ростом заболеваемости, — приводит портал mos.ru слова заммэра столицы Анастасии Раковой.

С середины октября ученики старших классов московских школ были переведены на удалённое обучение в рамках мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Сейчас дистанционно обучаются порядка 500 тысяч учащихся 6-11 классов.

Отмечается, что на сегодняшний день 97% всех онлайн-уроков проходят в системе «Московская электронная школа», которая обеспечивает видеоконференции между учениками и преподавателями.

Всё равно это не очное образование. Когда выйдем в очный режим, будем отрабатывать моменты, связанные с дополнительными занятиями в школах, углубленное изучение каких-то отдельных предметов, выявление пробелов каждого конкретного ребёнка. И за следующие полгода мы, надеюсь, всё наверстаем, — добавила представитель мэрии.

Ранее NEWS.ru писал, что, по словам главы Минпросвещения Сергея Кравцова, московские школьники 6–11-х классов могут вернуться к очному обучению после новогодних праздников.