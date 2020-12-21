https://static.news.ru/photo/a15db204-42a7-11eb-aff0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В воскресенье, 20 декабря, в Москве открылось более 200 ёлочных базаров. Об этом рассказал журналистам руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

По старой и доброй традиции в Москве открываются ёлочные базары. В этом году их 207. <...> Наверное, впервые в Центральном округе у нас количество ёлочных базаров увеличилось до того, чтобы все могли купить живую ёлку, — сказал он.

По его словам, деревья привозят из различных регионов, в основном — из Пермского края. Он отметил, что цены на ели колеблются от 1 тысячи до 1,2 тысячи рублей за метр. Вместе с тем в продаже есть сосны и импортные деревья, которые стоят дороже. Кроме того, по словам Немерюка, можно также заказать доставку ёлки, купить специальные подставки для деревьев и другие аксессуары.

Есть возможность заказать ёлку и через Интернет на различных сайтах. А если москвичи хотят приобрести новогоднее дерево именно на ёлочном базаре, то узнать местонахождение ближайшего из них можно на сайте mos.ru.

В дептрансе Москвы уточнили, каким образом ёлки можно перевозить общественным транспортом. В случае если высота дерева не превышает 120 см, то её можно бесплатно везти наземным транспортом. Чтобы избежать штрафа за дерево длиной от 120 до 180 см, надо приложить карту к валидатору. Если же ель не длиннее 150 см, то доступен бесплатный провоз в метро и на МЦК.

Дерево высотой от 150 см до 220 см можно будет провезти, купив билет за 60 рублей для провоза багажа, — цитирует «Интерфакс» представителя пресс-службы департамента.

Отмечается также, что на МЦД разрешается бесплатный провоз елей длиной до 180 см. При длине от 180 до 220 см требуется оплата провоза в размере 120 рублей за 100 км. Если дерево нужно везти на более дальнее расстояние, то стоимость провоза составит 240 рублей. При этом ёлки должны быть упакованы.

Как ранее писал NEWS.ru, каждый десятый россиянин не станет на этот Новый год наряжать ёлку. Большинство из тех, кто отказался от новогоднего символа, — родители подростков. Об этом свидетельствуют данные опроса.