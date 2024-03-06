В Москве открыли мемориальную доску на доме, где жил Жванецкий

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Сын сатирика Михаила Жванецкого Дмитрий Жванецкий на открытии мемориальной доски

В Москве на доме на Лесной улице, в котором раньше жил писатель Михаил Жванецкий, была открыта мемориальная доска в его честь. Торжественное мероприятие прошло в день 90-летия с рождения сатирика. В числе почетных гостей присутствовали его вдова Наталья и сын Дмитрий, а также Михаил Швыдкой — спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству и Андрей Малышев — заместитель министра культуры, сообщает ТАСС.

Писатель Михаил Жванецкий жил и работал в этом доме с 1992 по 2020 год, — написано на доске.

Автором барельефа стал российский скульптор Владимир Соскиев. На памятной доске кроме надписи также изображен силуэт писателя.

Миша гулял по этим кварталам, вокруг церкви, здесь он писал 30 лет. <...> Это была его отдельная квартира-кабинет, и я считаю, что доска на правильном месте, — сказала вдова писателя.

В среду, 6 марта, писателю могло бы исполниться 90 лет. Жванецкий написал 12 книг, десятки рассказов и миниатюр об отношениях между мужчинами и женщинами, о России и интеллекте, многие из которых разобрали на цитаты. Ко дню рождения сатирика NEWS.ru собрал самые яркие из высказываний Жванецкого.