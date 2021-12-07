Путин дал старт движению по новому участку БКЛ

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В Москве 7 декабря запустили движение составов по новому участку Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Старт ему дал президент России Владимир Путин по видеосвязи. Трансляцию вели федеральные телеканалы. Пассажирские поезда начали ходить от станции «Мнёвники» до «Каховской».

Перед официальным запуском движения Владимир Путин заслушал доклад мэра Москвы Сергея Собянина, затем градоначальник спросил, можно ли начать движение.

Начинайте, — сказал Путин.

На новом участке БКЛ протяжённостью более 20 км расположены десять станций. Это «Терехово», «Кунцевская», «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», «Новаторская», «Воронцовская», «Зюзино», а также открытая после реконструкции «Каховская».

Вместе с открытием движения на участке БКЛ в Москве начала функционировать станция Киевского направления МЖД «Аминьевская», которая войдёт в состав МЦД-4.

Общая протяжённость метрокольца БКЛ составит 71 км. Оно будет насчитывать 31 станцию. Остановочные пункты соединят все линии Московского метрополитена.

Ранее сообщалось, что в компании «Мосинжпроект» объяснили возникшие на поверхности воды следы воздуха при прокладке двупутного тоннеля БКЛ под Нагатинским затоном. По словам руководства организации, это штатная ситуация для такого типа грунта, произошедшее не повлияло на работу тоннелепроходческого комплекса.