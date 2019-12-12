https://static.news.ru/photo/36d1a26c-1d03-11ea-8f48-fa163e074e61_660.jpg Фото: MosSobyanin/twitter.com

Мэр Москвы Сергей Собянин официально открыл движение по Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.

Также он отметил, что в этом году планируется постройка 100 км дорог. По словам Собянина, большинство из них — это сложные инженерные сооружения, путепроводы и эстакады. Одновременно с открытием этого участка в Москве появится практически новая улица, которая ранее существовала как разрозненные обрезки.

Это Дорожная улица, по сути дела дублёр Варшавского шоссе, она даёт возможность запустить общественный транспорт, сделать подъезды к МЦД-2 (Московские центральные диаметры) и в целом улучшает дорожную ситуацию на юге Москвы, — говорит московский градоначальник.

Отмечается, что новая трасса позволит улучшить транспортные развязки многих жилых и промышленных районов, среди которых Чертаново Северное, Центральное и Южное, Царицыно, Бирюлёво Западное и Москворечье-Сабурово.

Ранее NEWS.ru сообщал об открытии президентом России Владимиром Путиным трассы М-11.