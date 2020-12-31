Запись на вакцинацию от COVID-19 для новых групп риска откроют в Москве

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В столице расширили список категорий граждан для вакцинации от коронавируса. С 4 января записаться на прививку смогут работники экономической отрасли, а также чиновники и бюджетники, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Это необходимо, чтобы расширить доступ жителей столицы к процедуре иммунизации, напомнил он.

Мы открываем запись на вакцинацию для работников банковского и финансового сектора, а также органов власти и бюджетных учреждений федерального, регионального и муниципального уровней, — написал Собянин в своём блоге.

Он напомнил, что пункты вакцинации работают ежедневно, без выходных.

Вакцинация от коронавируса началась в Москве в начале декабря. Каждую неделю список категорий граждан, которые могут сделать прививку, расширяется.

Вакцинация проходит в 70 пунктах на базе городских поликлиник в ежедневном режиме. Сделать прививку можно и во время длинных новогодних выходных. При этом заранее записаться можно по телефону, через Интернет и непосредственно в самих поликлиниках.

К началу нового, 2021 года на вакцинацию от коронавируса записались более 100 тысяч жителей Москвы, писал NEWS.ru.