В Москве 1 сентября откроют 25 новых школ и садов

К новому учебному году в Москве откроются 25 новых школ и детских садов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на открытии нового здания школы № 2117 на ул. 40 лет Октября, передаёт ТАСС.

Москва готовится к 1 сентября, Дню знаний, школьные образовательные объекты ремонтируются и реконструируются, строятся новые — к 1 сентября будет выделено порядка 25 объектов. Всего за год будет построено около 40 объектов образования — школы, детские сады. В принципе, обеспеченность в городе неплохая, но есть районы, где существует дефицит мест — и детских садов, и школ. К таким относится и Щербинка, население здесь растет, — рассказал Собянин.

Он заявил, что иногда старые образовательные учреждения невозможно реконструировать. Мэр также пообещал в ближайшие годы разобраться с нехваткой образовательных мест в Щербинке. Такая же работа ведётся в других районах Москвы, сообщил Собянин.

По информации пресс-службы мэра и правительства Москвы, в 2021–2023 годах планируют построить более 90 новых зданий школ и детских садов за счёт городского бюджета, примерно столько же — за счёт средств инвесторов.

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