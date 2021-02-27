В Москве от коронавируса за время пандемии умерло более 15 тысяч человек

https://static.news.ru/photo/4117ba12-78d4-11eb-b38a-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число умерших от коронавирусной инфекции москвичей за время пандемии превысило 15 тысяч человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

По данным на утро 27 февраля, за последние сутки в Москве скончался 41 пациент с коронавирусом. Таким образом, общее число жертв заболевания в столице составило 15 007 человек.

Количество новых случаев заражения COVID-19 в Москве резко выросло по сравнению с предыдущими сутками — сообщается о 1825 заболевших. В общей сложности с начала пандемии в мегаполисе зафиксировано 976 739 случаев.

В столице выздоровели ещё 2008 пациентов после прохождения лечения от коронавируса. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 895 879. Подтверждено 1825 новых случаев заражения, госпитализировано 787 человек, скончался 41 пациент, — говорится в сообщении оперштаба.

Всего в России на данный момент коронавирусом заразились 4 234 720 человек. Вылечились 3 799 406 пациентов, болезнь унесла жизни 85 743 человек.

Как писал NEWS.ru, медики выявили 11 534 новых случая COVID-19 в РФ за минувшие сутки. Кроме того, за прошедший день от недуга умерли 439 граждан. Активных случаев по данным на утро 27 февраля 2021 года — 349 571.