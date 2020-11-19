В Москве от коронавируса выздоровели 5,7 тысячи человек

За сутки из московских больниц по выздоровлении от COVID-19 выписаны 5782 пациента.
В общей сложности с начала пандемии столичные врачи вылечили свыше 388 тысяч человек,
Всего в Москве заразились 516,6 тысячи человек, из которых восемь тысяч стали жертвами инфекции.
Столица лидирует по уровню заболеваемости коронавирусом в стране. В первую тройку также входят Московская область и Санкт-Петербург.
Согласно последним данным, количество случаев заражений в целом по России приближается к 2 млн. Количество выздоровевших превышает 1,5 млн. За время пандемии скончались 34,3 тысячи россиян.
Ранее NEWS.ru писал, что вице-премьер Татьяна Голикова предложила ввести новые ограничения в тех регионах, где наблюдается сложная ситуация с распространением коронавируса. Она отметила, что наиболее критичная ситуация складывается в 10 регионах, где занятость коечного фонда для пациентов с COVID-19 превышает 90%.