В Москве от коронавируса вылечились 5626 пациентов за сутки

https://static.news.ru/photo/6b1dec9a-49a0-11eb-b279-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

По данным на утро 29 декабря, за минувшие сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 5626 человек. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с распространением COVID-19.

В столице подтверждено 6253 новых случая коронавируса. За последние сутки госпитализировано 1412 пациентов с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 534 человека, — говорится в сообщении.

Количество поправившихся заметно возросло по сравнению с предыдущим днём, когда оно составило 5166 человек. Вместе с тем на том же уровне осталась суточная смертность в столице. Накануне сообщалось о 76 смертях от коронавируса, по обновлённым данным, жертвами болезни стали ещё 75 человек.

В общей сложности с начала пандемии в Москве было зафиксировано 792 547 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 609 770 человек вылечились, 10 989 пациентов скончались.

Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы, передаёт «Москва 24».

Как ранее писал NEWS.ru, вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в I квартале 2021 года россияне, вероятно, смогут выбирать вакцину для прививки от коронавируса. По её словам, такая возможность уже появилась.

15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Российский кабмин уже получил логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах. На следующий день российская биотехнологическая компания Biocad приступила к поставкам вакцины «Спутник V» от COVID-19 для проведения масштабной вакцинации на территории страны.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.