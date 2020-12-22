В Москве от коронавируса вылечились ещё 5003 пациента

https://static.news.ru/photo/ed064466-4421-11eb-8397-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Ещё 5003 пациента с диагностированным ранее COVID-19 за минувшие сутки успешно завершили лечение и выписались из больниц в российской столице. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

На сегодняшний день общее число выздоровевших москвичей составляет 577 544 человека, передаёт «Москва 24».

В столице выздоровели ещё 5003 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что после завершения лечения медики проводят специальные исследования, цель которых подтвердить отсутствие в организме заболевания. Победившим болезнь москвичам в возрасте от 18 до 55 лет без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.

Ранее NEWS.ru писал о том, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что половина всех столичных врачей уже переболела коронавирусом. Об этом он сказал во время церемонии вручения госнаград группе московских медицинских работников, отличившихся в борьбе с пандемией.