В Москве от коронавируса вылечились ещё 480 человек

https://static.news.ru/photo/dde0adaa-89eb-11ea-999e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На территории Москвы ещё 480 пациентов с подтверждённым коронавирусом вылечились после заражения. Об этом 29 апреля сообщили представители столичного оперштаба по мониторингу развития ситуации с распространением COVID-19, ссылаясь на слова заммэра города по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Она, в свою очередь, заметила, что количество выздоровевших человек в Москве продолжает увеличиваться. В последнее время наблюдается средний прирост в более чем 300 пациентов за сутки.

За последние 24 часа после прохождения лечения от коронавируса выздоровело ещё 480 человек. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4610. Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится, — заявила Ракова.

По последней информации, в столице COVID-19 заразились 48 426 человек, 546 пациентов скончались.

Как ране писал NEWS.ru, по числу проведённых тестов на выявление коронавирусной инфекции Москва вышла в лидеры среди мировых мегаполисов. На данный момент в российской столице проведено свыше 730 тысяч исследований.