В Москве от коронавируса вылечились ещё 465 человек

https://static.news.ru/photo/967b5980-c409-11ea-837e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Врачи вылечили от коронавирусной инфекции 465 за сутки, таким образом общее число выздоровевших в столице достигло 164,5 тыс.

Об этом 12 июля сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. Всем выздоровевшим были проведены лабораторные тесты, показавшие выздоровление, ранее их диагноз был подтверждён медиками.

Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 465 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 164560, — сказала Ракова.

При выписке граждане в случае необходимости нахождения под наблюдением получают соответствующие рекомендации.Всем, кто излечился от COVID-19, в Москве предлагают стать донором крови. Для этого есть ряд специальных условий. Донор должен быть в возрасте от 18 до 35 лет, переболевший коронавирусом и не имеющий хронических заболеваний. У желающего стать донором должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С. Также граждане имеют возможность поработать волонтёрами, помогая тем, кто ещё болеет.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 12,4 млн человек по всему миру, более 557 тысяч умерли, свыше 7,2 млн выздоровели. Россия занимает четвёртую строчку по количеству заразившихся в мире с 713 936 подтверждёнными диагнозами. На первом месте США — более 3,2 млн заболевших, на втором Бразилия — более 1,7 млн, на третьем Индия — более 795 тысяч.

Как писал NEWS.ru ранее, исследование первой в мире вакцины от COVID-19 при участии добровольцев в Сеченовском университете завершилось. Клинические испытания подтвердили безопасность вакцины от коронавирусной инфекции, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев.