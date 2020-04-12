Общество

В Москве от коронавируса вылечились ещё 188 человек

10:22, 12 апреля 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские врачи вылечили от коронавируса ещё 188 пациентов, сообщила заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что общее число выздоровевших в столице достигло 687 человек.

Как писал NEWS.ru, ранее главврач медцентра в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что на лечении в медучреждении находятся 503 человека. Он отметил, что 52 человека помещены в отделение реанимации и интенсивной терапии, из них 24 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

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