В Москве от коронавируса вылечились ещё 188 человек

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Режим ЧС введён в исправительной колонии № 15 в городе Ангарск Иркутской области после бунта заключённых. Об этом рассказал глава региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы Олег Антипенко.

По его словам, в колонии сожжена вся промзона. На месте пожара работают сотрудники СКР. Жилые помещения, медпункт и столовая уцелели и находятся в нормальном состоянии. Заключённых перевели в другие колонии...