В Москве от коронавируса вылечились ещё 1620 человек

https://static.news.ru/photo/81887c96-bdc0-11ea-9f30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Московские врачи вылечили ещё 1620 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус, сообщила заммэра города Анастасия Ракова.

Она отметила, что на данный момент общее количество выздоровевших достигло 156 459.

Как писал NEWS.ru, число выявленных случаев заражения COVID-19 на планете превысило 11 млн. В настоящие время известно о 11 031 905 инфицированных. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, жертвами коронавируса стали 523 777 человек, вылечились 5 816 375.

Больше всего людей инфекция поразила в США (2 788 395) и Бразилии (1 539 081). В остальных странах мира число случаев заражения не превышает 1 млн. Согласно сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, Россия по инфицированию COVID-19, где заразились 667 883 человека, находится на третьем месте.

Ранее директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан сообщил, что вторая волна пандемии коронавирусной инфекции может не наступить. Он назвал спекуляциями предположения об очередном обострении эпидемиологической ситуации во время смены сезона.

ВОЗ 11 марта объявила пандемию коронавируса в мире. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 10,8 млн человек, свыше 521 тыс. умерли, более 5,7 млн выздоровели.