В Москве от коронавируса вылечились ещё 1855 человек

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Клетки в носу становятся начальными точками заражения коронавирусом в организме человека. К такому выводу пришли учёные из Университета Северной Каролины. Согласно их данным, они являются самыми уязвимыми перед инфекцией. Именно через нос, спускаясь по дыхательным путям, Sars-CoV-2 добирается и атакует свою главную мишень — лёгкие.

Исследование, проведённое Ричардом Баучером и Ральфом Бариком, демонстрирует, что вирус в основном поступает в организм через фермент АСЕ2, который способен присоединяться к внешним клеткам различных органов, включая лёгкие и сердце....