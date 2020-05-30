В Москве от коронавируса вылечились ещё 1855 человек

В российской столице за минувшие сутки успешно прошли лечение и выписаны из больниц ещё 1855 пациентов с коронавирусом.
Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова. По её словам, общее число людей, победивших коронавирус, в Москве достигло 80 179,
За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели ещё 1855 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 80 179, — сказала она.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российский препарат от коронавируса «Авифавир» может поступить в российские больницы 11 июня. Его нельзя будет купить, так как лекарство предоставят медучреждениям, где лечат больных COVID-19.
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