В Москве от коронавируса вылечили 4,9 тысячи пациентов

https://static.news.ru/photo/8a14fb02-3dd9-11eb-9924-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Из московских больниц по выздоровлении от COVID-19 выписано 4932 пациента. Всего в столице за время пандемии выздоровели 534,5 тысячи человек.

Выписанным пациентам, которые должны оставаться под наблюдением, медики дают соответствующие рекомендации. Кроме того, выздоровевшим предлагается стать донорами плазмы крови, сообщает «Москва 24»

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости коронавирусом в России. С начала пандемии в столице заболели около 693 тысяч человек. Жертвами инфекции стали 9,8 тысячи человек. В первую тройку также входят Санкт-Петербург и Подмосковье.

Всего по России количество случаев заражения коронавирусом составляет более 2,6 млн. Выздоровели 2,1 млн человек, скончались почти 47 тысяч заболевших.

Ранее NEWS.ru писал, что эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян назвал регионы, в которых складывается наиболее тяжёлая ситуация с коронавирусом с точки зрения распространения инфекции. К таковым относятся Брянская область, Дагестан и Крым. Москва, по его словам, входит в число регионов с ярко выраженным затуханием. Эксперт отметил, что столица с наибольшей вероятностью уже находится на плато.