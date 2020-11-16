В Москве от COVID-19 выздоровели 4,2 тысячи пациентов

https://static.news.ru/photo/3daa12a8-27d5-11eb-9749-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Из московских больниц по выздоровлении от коронавируса за минувшие сутки выписаны 4244 пациента.

В общей сложности с начала пандемии столичные врачи вылечили от COVID-19 около 372 тысяч жителей мегаполиса, сообщает оперативный штаб.

Москва остаётся лидером по уровню заболеваемости коронавирусом в России. Всего в столице было зафиксировано свыше полумиллиона случаев заражения. Жертвами инфекции стали 7787 заболевших.

В России выявлено более 1,9 млн случаев заражения коронавирусом. За время пандемии скончались 33,1 тысячи человек, выздоровели — свыше 1,4 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что россияне рассказали о негативных последствиях самолечения при коронавирусе. В их числе сыпь и тошнота, постоянная жажда, запоры, повышенное давление.