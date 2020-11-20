В Москве от COVID-19 вылечились ещё 6080 человек

Столичные врачи за прошедшие сутки вылечили от коронавируса ещё 6080 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с пандемией в Москве.
В столице выздоровели еще 6080 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.
Согласно данным оперштаба, таким образом, количество выздоровевших достигло 400 332.
Как писал NEWS.ru, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остаётся управляемой и контролируемой.
Ранее Собянин
10 ноября столичные власти ужесточили меры по противодействию коронавирусу. В частности, в столице в ночное время будут закрыты рестораны, кафе, бары, ночные клубы, учащихся школ и вузов полностью перевели на домашнее обучение, ограничена работа заведений культурного досуга и ужесточены условия проведения спортивных мероприятий.