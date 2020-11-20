В Москве от COVID-19 вылечились ещё 6080 человек

https://static.news.ru/photo/903ca346-2bc2-11eb-a33d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Столичные врачи за прошедшие сутки вылечили от коронавируса ещё 6080 человек, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с пандемией в Москве.

В столице выздоровели еще 6080 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, — говорится в сообщении.

Согласно данным оперштаба, таким образом, количество выздоровевших достигло 400 332.

Как писал NEWS.ru, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Москве остаётся управляемой и контролируемой.

Ранее Собянин сообщил , что введённые в городе из-за распространения коронавируса ограничения дают свои результаты. Среди «неприятных» мер он назвал ограничения на работу ночных клубов и ресторанов, а также переход на дистанционное обучение в школах, колледжах, техникумах и вузах.

10 ноября столичные власти ужесточили меры по противодействию коронавирусу. В частности, в столице в ночное время будут закрыты рестораны, кафе, бары, ночные клубы, учащихся школ и вузов полностью перевели на домашнее обучение, ограничена работа заведений культурного досуга и ужесточены условия проведения спортивных мероприятий.