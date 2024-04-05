Дмитрий Винокуров

В Москве осуждены все обвиняемые в подготовке беспорядков во время выборов РАПСИ: 11 администраторов Tik-Tok и Telegram осуждены за подготовку беспорядков

5 апреля 2024 в 18:28

Фото: Пресс-служба Басманного суда/ТАСС

Дмитрий Чебанов, обвиняемый в призывах к беспорядкам во время голосования