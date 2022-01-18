В Москве осудили за кражу женщину, потратившую найденные на улице деньги

Человек, забравший найденный на улице кошелёк, но не попытавшийся найти его владельца, считается виновным в краже, заявили в пресс-службе Второго кассационного суда общей юрисдикции. Как сообщается на сайте суда, поводом для заявления стало дело москвички, которая нашла у подъезда своего дома кошелек с деньгами и документами.

Сообщается, что женщина, фигурирующая в сообщении как А., потратила найденные деньги на свои нужды, а сам кошелёк хранила дома вплоть до прихода полиции. Суд признал её виновной по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража с причинением значительного ущерба), оштрафовал на 25 тысяч рублей и обязал вернуть потерпевшему потраченные 40 тысяч рублей. В кассационной жалобе женщина попросила отменить это решение и вынести ей оправдательный приговор, утверждая, что кошелёк необходимо расценивать как находку, и она не намеревалась его красть. Однако суд оставил решение в силе.

Доводы осуждённой судебная коллегия признала неубедительными, поскольку в нарушение требований ст. 227 ГК РФ А. не предприняла никаких действий, направленных на возвращение найденной вещи ее законному владельцу, не сообщила об этом в полицию или в иной официальный орган, - сообщается на сайте суда.

Ранее москвичка, хранившая 300 тысяч рублей в старом диване, лишилась их из-за того, что квартиранты выбросили его на мусорку без спроса. Женщина обнаружила, что арендаторы, которые снимали часть жилплощади у другого собственника той же квартиры, выбросили её старый диван, чтобы поменять на новый. Женщина узнала о произошедшем спустя пару часов и побежала к мусорке, но дивана там уже не было. Сам же совладелец ничего не знал про спрятанные деньги.