Московский суд оштрафовал гражданина Сирии за участие в незаконном митинге

https://static.news.ru/photo/82a31b1e-665c-11eb-9046-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Тимирязевский суд Москвы оштрафовал на 15 тысяч рублей гражданина Сирийской арабской республики в рамках административного дела о нарушении порядка проведения массового мероприятия. Об этом рассказала журналистам пресс-секретарь суда Мария Прохорычева.

Гражданин Сирии признан судом виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 20.2 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа на сумму 15 тысяч рублей, — цитирует РИА Новости представителя суда.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в одном из несанкционированных митингов в Москве принимал участие сотрудник посольства Швеции.

Массовые акции протеста в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального прошли в Москве 23 и 31 января, также 2 февраля сразу после оглашения приговора в отношении Навального.

Как сообщал NEWS.ru, в Ростове учителя истории и обществознания, победителя муниципального этапа конкурса «Учитель года — 2020» Александра Рябчука уволили из двух школ после участия в несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального.