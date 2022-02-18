В Москве оштрафовали элитный автопарк Моргенштерна

Судебные приставы арестовали автопарк элитных автомобилей рэпера Моргенштерна на общую сумму 60 млн рублей. Причиной ареста являются неоплаченные штрафы ГИБДД на сумму 9,5 тысячи рублей. По информации адвоката исполнителя, штрафы уже уплачены, передаёт РИА Новости.

Сам артист прокомментировал новость об аресте его имущества в Telegram-канале «Не Моргенштерн».

Никто машины не арестовывал, все машины спокойно стоят в гараже, на них наложили запрет на регистрационные действия в связи с неоплаченными штрафами (так всегда поступают с автомобилями с неоплаченными штрафами), — говорится в сообщении.

По данным «Известий», правонарушения, о которых идёт речь, он совершил осенью 2021 года перед отъездом с супругой в Дубай.

В автопарк премиум-класса Моргенштерна входят такие автомобили, как Porsche 911 Turbo S, Mercedes V-Class Maybach, McLaren 600LT, Maybach V-Class, Mercedes Benz S63 AMG Coupe и Cadillac Escalade.

Ранее в отношении рэпера Моргенштерна (Алишер Валеев) завели административное производство о пропаганде наркотиков в трёх клипах. Инициаторами выступили правоохранители из Набережных Челнов. Причиной стала татуировка музыканта, внешне напоминающая коноплю.

Позже суд Набережных Челнов вернул в отдел полиции административное дело, установив, что процессуальный документ составили в отсутствие лица, привлекаемого к ответственности.

Сам рэпер посмеялся над этим обвинением. Он заявил, что татуировке пять лет, получается, что всё это время он возил контрабанду по всему миру.