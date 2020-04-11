В Москве оштрафовали 26 нарушителей карантина с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/1f4390ae-7bd8-11ea-8d8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Двадцать шесть нарушителей карантина, у которых был выявлен коронавирус, привлечены к административной ответственности и помещены в обсерваторы.

За последние два дня в Москве зафиксированы сразу 12 случаев нарушения карантина людьми с подтверждённым коронавирусом, которые находились на домашнем лечении. С помощью технических средств установлено, что они самовольно покинули дома, — цитирует «Интерфакс» сообщение пресс-службы Объединения административно-технических инспекций столицы.

Уточняется, что всего с момента ужесточения ответственности за нарушение правил карантина оштрафованы и помещены на принудительное лечение 26 жителей Москвы. После вручения постановления о штрафе они были доставлены в специально оборудованные обсервационные центры в Царицыно, Крылатском и Химках.

Ранее NEWS.ru писал, что Мосгорсуд признал девять жителей столицы виновными в нарушении карантина по коронавирусу. Они получили первые штрафы после ужесточения статей КоАП о нарушении санитарно-эпидемиологических мер. Всех нарушителей оштрафовали на 15 тысяч рублей — минимальную сумму для граждан.

Поправки в Кодекс об административных правонарушениях вступили в силу 1 апреля. Документ увеличил наказания для нарушителей карантина: до 40 тысяч рублей для физлиц и до полумиллиона — для организаций. Согласно изменениям , незаконными являются только действия, «которые повлекли угрозу распространения заболевания».

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,7 млн человек, погибли свыше 102,9 тысячи, выздоровели 378,2 тысячи.

В России на 11 апреля зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.