В Москве вновь приостановили вакцинацию «КовиВаком»

У московских медиков вновь закончилась вакцина от коронавируса «КовиВак». Запись на прививку этим препаратом приостановлена, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Ожидается поставка Минздравом России следующей партии этой вакцины, — говорится в сообщении.

В прошлый раз запись на вакцинацию «КовиВаком» была приостановлена в Москве 22 июня и возобновилась 25-го. Прививку можно было сделать в детских городских поликлиниках: № 99 (филиал 4), № 94, № 143, № 7 и № 2. При этом в мэрии предупреждали, что количество препарата ограничено.

Ситуацию с нехваткой «КовиВака» в Москве прокомментировал бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. По его словам, производственные мощности не позволяют выпускать препарат в достаточном количестве. Он также подчеркнул, что темпы вакцинации из-за этого не должны падать, поскольку прививаться можно другими российскими вакцинами.