В Москве объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за гололедицы

https://static.news.ru/photo/0bf9e0c4-4b2c-11eb-adbf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Жёлтый уровень погодной опасности объявлен Гидрометцентром в Москве и области. Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность из-за гололедицы.

На официальном сайте организации опубликована прогностическая карта, на которой видно, что Москва, область, а также многие другие регионы отмечены жёлтым цветом. Уточняется, что предупреждение актуально до 05:00 2 января.

Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна, — сказано в сообщении Гидрометцентра.

При этом температура воздуха в канун Нового года чуть поднимется и будет колебаться в районе нуля градусов. В новогоднюю ночь ожидаются незначительные осадки.

Облачно. Небольшие осадки. Местами гололёд. Гололедица. Ветер юго-восточный 5–10 м/c, — говорится в прогнозе в ночь на 1 января.

Стоит также отметить, что вечером 30 декабря москвичи также получили смс-рассылку от МЧС. В сообщениях содержалось предупреждение Центрального УГМС о гололедице и призыв к осторожности.

Как ранее писал NEWS.ru, первый месяц 2021 года в одних регионах России будет аномально тёплым, в других — аномально холодным. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, выше нормы температура будет в Брянской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской и Тверской областях, а также на западе Краснодарского края, в Крыму, Карелии, на севере Красноярского края и в северо-западной части Якутии.