В Москве объяснили резкое изменение итогов выборов в пользу «Единой России»

Заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут объяснил, почему оппозиционные кандидаты, которые лидировали после подсчёта 99% бюллетеней, резко потеряли первое место после появления результатов 100% бюллетеней. По его словам, результаты в пользу представителей «Единой России» изменили итоги онлайн-голосования, передаёт РБК.

Он заявил, что по бумажным протоколам было «небольшое количество избирателей».

Но на участке ДЭГ (дистанционное электронное голосование. — NEWS.ru) зарегистрированы десятки тысяч. Протокол с итогами ДЭГ влияет на всю картину, поэтому после его ввода итоговая картина поменялась. <...> Ничего аномального здесь нет, это нормальная работа по установлению итогов голосования, — сказал он.

Чиновник отметил, что результаты по онлайн-голосованию считает специальная участковая комиссия. Её члены передают данные в окружную комиссию, которая суммирует их с результатами голосования на участках.

20 сентября стало известно, что кандидаты «Единой России» и политики, поддержанные властями, лидируют в 13 из 15 одномандатных округов в столице после обработки 100% бюллетеней. При этом в предыдущей публикации ЦИК в 12 округах лидировали оппозиционные политики.

Так, в Ленинградском одномандатном округе после обработки 99,57% лидерство было у самовыдвиженки Анастасии Брюхановой (27,14%), а второе место — у поддержанной властями справедливоросски Галины Хованской (25,55%). После подсчёта 100% бюллетеней Хованская начала лидировать с 28,78%, а Брюханова переместилась на второе место с 23,28%.

В Нагатинском одномандатном округе по данным 97,66% протоколов лидировала коммунистка Анастасия Удальцова (31,14%), следом за ней шла единоросска Светлана Разворотнева (29,55%). После появления информации по 100% бюллетеней Разворотнева вышла на первое место с 35,72%, а Удальцова опустилась на второе место с 25,3%.