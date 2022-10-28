В Москве обсудят тему развития инклюзивного общества в России

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На форуме Общественной палаты РФ «Сообщество», который пройдет в Москве 2 и 3 ноября, состоится дискуссия на тему развития инклюзивного общества. Обсуждение будет разделено на несколько блоков, посвященных различным аспектам жизни людей с ограниченными возможностями. Модератором дискуссии выступит председатель Комиссии ОП РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая.

В нашей стране многое делается для людей с инвалидностью, однако еще недостаточно, чтобы назвать наше общество подлинно инклюзивным. Наша комиссия поддерживает и продвигает важнейшие инициативы в сфере инклюзии, о которых мы планируем рассказать на форуме «Сообщество», — отметила Гурцкая.

Один из блоков дискуссии будет посвящен обсуждению предварительных результатов исполнения поручения президента РФ в сфере повышения доступности финансовых услуг для людей с инвалидностью, а также по защите уязвимых групп граждан от финансового мошенничества. Отдельный блок посвятят проектам в сфере культуры, таких как «Уроки доброты», которые способствуют формированию по толерантных установок насчет инвалидности у сверстников людей с ограниченными возможностями.

На итоговом форуме Общественной палаты России «Сообщество», который пройдет в Москве 2 и 3 ноября, обсудят работу СМИ в условиях современности. В ходе мероприятия обсудят специфику освещения спецоперации, стратегию борьбы с фейками и меры поддержки журналистского сообщества. Председатель комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов рассказал, что работа медиа стала определяющей для сохранения гражданского единства .