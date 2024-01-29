В Москве обсудят незаконный оборот табачной продукции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В среду, 31 января, в 12:00 в центральном офисе агентства "Интерфакс" (Москва, 1-я Тверская-Ямская улица, дом 2, стр.1) состоится пресс-конференция на тему: "Результаты V Всероссийского исследования рынка табачной продукции по определению доли ее незаконного оборота в РФ и исследования рынка никотинсодержащей продукции".

В мероприятии примут участие зампред Комитета Государственной думы по экономической политике Артем Кирьянов, директор Департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпротомторга России Владислав Заславский, директор АНО "Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции" (АНО "ННЦК") Ирина Бушина, заместитель генерального директора Центра развития перспективных технологий - оператора государственной системы маркировки "Честный знак" Реваз Юсупов, вице-президент по корпоративным вопросам, аффилированные компании "Филипп Моррис Интернэшнл" в России Сергей Слипченко, член Президиума "Опоры России", член Правления "Спини", председатель Правления "Пауррэнс" Владимир Мишеловин, директор по внешним и внутренним коммуникациям СНС Елена Дубанкова.

Участники мероприятия обсудят итоги V Всероссийского полевого исследования, в результате которого была определена доля незаконного оборота табачной продукции в Российской Федерации и в каждом регионе, а также итоги исследования по определению доли незаконного оборота никотинсодержащей продукции с детализацией по видам продукции и каналам продаж. Они дадут оценку эффективности существующих мер по регулированию товарного рынка, инициативы и новации в этой сфере, влияние существующей регуляторики рынка на динамику доли.

Представителям СМИ необходимо пройти предварительную аккредитацию на сайте. Трансляция будет доступна в день мероприятия.